***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:40
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir.Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fonun yönetim stratejisi, Borsa Istanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve tüm diğer türev ürünlerde gün içi ve dönemsel fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemlerle tespit ederek değerlendirmek ve portföy değerini artırmak suretiyle fon pay sahiplerine sermaye kazancı sağlamak üzerinedir. Öte yandan, test edilmiş, sistematik olarak optimize edilmiş farklı vadelerde hisse senedi stratejileri ile oluşturulan yatırım sepetleri aracılığı ile fon içerisinde, belli oranlarda dağılım (alokasyon) yapılarak riski yönetmeyi, portföy çeşitlendirmesini ve değerini artırmayı da amaçlamaktadır. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034168
BIST
12:532.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,71
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:5316,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0766
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4700
En Düşük
16,3796
12:5317,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1835
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7025
En Düşük
17,4621
12:53981,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,72
|Açılış
|: 981,95
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
982,11
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:51
|YUNSA
|31,24
|26.571.425
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.637.840
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.450.353
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.946.655
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|7.104.272
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,02
|229.379.440
|% -7,25
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|IHLGM
|0,74
|19.758.131
|% -5,13
|
|DAGHL
|24,86
|2.489.671
|% -4,53
|
|THYAO
|49,90
|1.982.418.693
|% 1,30
|
|SASA
|38,24
|825.245.860
|% 1,38
|
|SISE
|21,04
|739.475.359
|% 0,38
|
|PETKM
|10,34
|709.967.502
|% 2,48
|
|KRDMD
|15,09
|701.047.647
|% -0,07
|
|YKBNK
|4,82
|583.779.696
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,84
|297.049.171
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,27
|130.736.881
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,87
|279.846.402
|% -0,10
|
|TSKB
|2,28
|159.833.931
|% -0,87
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4622
|16,4673
|% 0,46
|
|Euro
|17,6800
|17,7165
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,5930
|20,6963
|% 0,92
|
|Frank
|17,0797
|17,1826
|% 0,77
|
|Riyal
|4,3770
|4,3990
|% 0,45
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,55
|
|Altın Gr.
|982
|982
|8,47
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|36,00
|
|Tam
|6.495
|6.659
|38,50
|
|Yarım
|3.139
|3.221
|18,62
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,31
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,95
|