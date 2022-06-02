***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:41
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak Serbest Fon statüsündedir. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fonun yatırım stratejisi, BIST?te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda ve BIST?te işlem gören tüm türev ürünlerde piyasa yapıcılık algoritmaları ve yüksek hızlı işlem algoritmaları kullanılarak kar elde etmek üzerinedir. Bu süreçte fon, oluşan pozisyon risklerini uygun gördüğü yüksek korelasyonlu finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu ürünler yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünleri olabilir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034170
BIST
12:522.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 12,04
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:5216,4706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0784
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4706
En Düşük
16,3796
12:5217,7073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2113
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7073
En Düşük
17,4621
12:52981,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,59
|Açılış
|: 981,81
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
982,09
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:52
|YUNSA
|31,24
|26.571.425
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.637.840
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.450.353
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.946.655
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|7.104.272
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,02
|229.379.440
|% -7,25
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|IHLGM
|0,74
|19.758.131
|% -5,13
|
|DAGHL
|24,86
|2.489.671
|% -4,53
|
|THYAO
|49,90
|1.982.418.693
|% 1,30
|
|SASA
|38,24
|825.245.860
|% 1,38
|
|SISE
|21,04
|739.475.359
|% 0,38
|
|PETKM
|10,34
|709.967.502
|% 2,48
|
|KRDMD
|15,09
|701.047.647
|% -0,07
|
|YKBNK
|4,82
|583.779.696
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,84
|297.049.171
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,27
|130.736.881
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,87
|279.846.402
|% -0,10
|
|TSKB
|2,28
|159.833.931
|% -0,87
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4638
|16,4706
|% 0,48
|
|Euro
|17,6684
|17,7073
|% 1,21
|
|Sterlin
|20,5951
|20,6983
|% 0,93
|
|Frank
|17,0810
|17,1839
|% 0,77
|
|Riyal
|4,3771
|4,3990
|% 0,45
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,72
|
|Altın Gr.
|981
|982
|8,36
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|36,00
|
|Tam
|6.496
|6.660
|39,61
|
|Yarım
|3.140
|3.222
|19,15
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,58
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,16
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,93
|