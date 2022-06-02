***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:43
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup, Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon tarafından sadece yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80?i veya daha fazlası olmayacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034173
BIST
11:382.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,35
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:3816,4676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0754
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4695
En Düşük
16,3796
11:3817,7130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2170
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7130
En Düşük
17,4621
11:38980,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,86
|Açılış
|: 980,08
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:36
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|DOKTA
|24,34
|2.535.699
|% 9,95
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|YUNSA
|31,00
|22.076.409
|% 9,15
|
|KRSTL
|7,52
|5.824.766
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,00
|152.003.609
|% -7,41
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,69
|7.907.567
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|18.050.957
|% -3,85
|
|THYAO
|49,98
|1.680.210.335
|% 1,46
|
|SASA
|38,20
|669.229.347
|% 1,27
|
|PETKM
|10,34
|590.600.177
|% 2,48
|
|KRDMD
|15,04
|488.474.514
|% -0,40
|
|HEKTS
|34,12
|481.131.945
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,85
|247.526.859
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,78
|387.241.529
|% 0,84
|
|PETKM
|10,34
|590.600.177
|% 2,48
|
|TSKB
|2,27
|130.193.701
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,26
|68.331.914
|% -2,33
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4565
|16,4661
|% 0,45
|
|Euro
|17,6594
|17,7054
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,5698
|20,6730
|% 0,81
|
|Frank
|17,0788
|17,1816
|% 0,76
|
|Riyal
|4,3779
|4,3999
|% 0,47
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|5,17
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,73
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,73
|