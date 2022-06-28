***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2022 17:13
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda temel analiz yöntemlerine göre ucuz olan ya da olacağı düşünülen yurtiçi ve yurtdışı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. Fon temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için, eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Yöneticinin yatırım öngörüsü doğrultusunda ve hedeflenen ana yönetim stratejisi çerçevesinde Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51'ini BİST'TE işlem gören ortaklık paylarına yatırır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039742
BIST
17:122.512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -17,69
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.507
17:1216,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0735
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:1217,4644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0620
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:12974,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,81
|Açılış
|: 974,67
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DOKTA
|34,98
|8.625.796
|% 10,00
|
|BMSCH
|10,34
|91.288.946
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.008.003
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.675.293
|% 9,96
|
|SEKUR
|15,31
|98.957.453
|% -8,27
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|IHAAS
|27,18
|25.607.098
|% -6,73
|
|SELVA
|8,37
|142.778.048
|% -6,17
|
|THYAO
|49,00
|4.865.224.846
|% -1,13
|
|SISE
|21,74
|1.393.396.231
|% 0,37
|
|EREGL
|27,74
|1.232.604.408
|% -0,36
|
|SAHOL
|20,20
|1.143.162.861
|% -0,20
|
|KRDMD
|11,91
|955.744.389
|% -3,26
|
|YKBNK
|4,53
|903.795.879
|% -2,58
|
|ODAS
|3,09
|561.049.129
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,63
|455.673.985
|% 1,94
|
|TSKB
|2,09
|339.606.358
|% -1,42
|
|AKBNK
|8,41
|870.026.631
|% -1,18
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5631
|16,5994
|% 0,44
|
|Euro
|17,4272
|17,4644
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,2538
|20,3554
|% 0,18
|
|Frank
|17,3144
|17,4187
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4208
|4,4430
|% 0,68
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|2,47
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,38
|
|Cumhuriyet
|6.516
|6.615
|22,00
|
|Tam
|6.507
|6.608
|16,00
|
|Yarım
|3.190
|3.232
|8,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,19
|
Seans Raporu
17:12
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-
17:26KRDMA
Yüzde -7.97 oranında düşüşle 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 065, 377 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 84 kaybederek (% -0.83 ) 2, 731
-
17:25XU100
Endeks 2, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 28, 259.00 milyon TL de
-
17:24CEMAS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 609, 706 adet işlem
-
17:23IHAAS
Yüzde -7.96 oranında düşüşle 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 817, 468 adet işlem