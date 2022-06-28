***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2022 17:13
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon?un yatırım stratejisi sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda temel analiz yöntemlerine göre ucuz olan ya da olacağı düşünülen yurtiçi ve yurtdışı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. Fon temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için, eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Yöneticinin yatırım öngörüsü doğrultusunda ve hedeflenen ana yönetim stratejisi çerçevesinde, Fon portföy değerinin BİST'te işlem gören ortaklık paylarına sürekli olarak en az % 51'ini yatırır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039744
BIST
17:192.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -18,05
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.507
17:1916,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0805
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:1917,4701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0563
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:19974,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,17
|Açılış
|: 974,02
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:19
|BMSCH
|10,34
|91.443.860
|% 10,00
|
|DOKTA
|34,98
|8.625.796
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.043.743
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.675.293
|% 9,96
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,34
|99.223.106
|% -8,09
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,35
|143.449.788
|% -6,39
|
|KRTEK
|19,85
|17.789.554
|% -5,21
|
|THYAO
|49,08
|4.908.975.975
|% -0,97
|
|SISE
|21,82
|1.426.141.719
|% 0,74
|
|EREGL
|27,72
|1.244.709.972
|% -0,43
|
|SAHOL
|20,22
|1.168.066.070
|% -0,10
|
|KRDMD
|11,90
|986.821.805
|% -3,34
|
|YKBNK
|4,52
|912.675.773
|% -2,80
|
|ODAS
|3,10
|568.035.247
|% -1,59
|
|EKGYO
|2,64
|462.075.380
|% 2,33
|
|TSKB
|2,10
|350.123.322
|% -0,94
|
|AKBNK
|8,40
|903.258.032
|% -1,29
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5714
|16,6064
|% 0,49
|
|Euro
|17,4257
|17,4701
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,2328
|20,3343
|% 0,08
|
|Frank
|17,2976
|17,4018
|% 0,46
|
|Riyal
|4,4135
|4,4357
|% 0,51
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-0,70
|
|Altın Gr.
|974
|974
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.500
|6.599
|7,00
|
|Yarım
|3.186
|3.228
|4,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,82
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:33KONKA
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 20.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 478, 992 adet işlem
-
17:32TEZOL
Yüzde -54.90 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 804 adet işlem
-
17:31IHAAS
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 312 adet işlem
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21 kaybederek (% -0.93 ) 2, 236
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOKTA, ISBIR, BMSCH, RODRG, MAKIM