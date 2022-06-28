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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.06.2022 17:13
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST
ISIN Kodu TRYTACP00134
Fonun Süresi SÜRESİZ

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039745


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 10,34 93.295.154 % 10,00  
MAKIM 18,82 7.625.977 % 9,99  
RODRG 22,30 8.829.319 % 9,96  
DOKTA 34,90 11.690.561 % 9,75  
BALAT 14,20 1.015.272 % 9,65  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,6593 16,6700 % 0,87  
Euro 17,5327 17,5624 % 0,21  
Sterlin 20,2429 20,3444 % 0,13  
Frank 17,3402 17,4446 % 0,71  
Riyal 4,4273 4,4495 % 0,82  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.821 -2,26  
Altın Gr. 975 975 6,42  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.498 6.624 32,00  
Yarım 3.185 3.240 16,00  
Çeyrek 1.596 1.619 7,00  
Gümüş.Ons 20,80 20,83 -0,34  
Gümüş Gr. 11,15 11,16 -0,09  
B. Petrol 114 114 2,95  
Seans Raporu 18:05
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