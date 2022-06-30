Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.06.2022 21:14
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 30.06.2022

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:00'dan başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:00'dan başlayıp son işgünü saat 13:00'a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Kurucu tarafından 20.04.2022 tarihinde Kurul'a bildirilen yatırımcılara satışı yapılacaktır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.tacirlerportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler, ortaklık payları ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan pozisyon tutarı fon toplam değerinin % 400'ünü aşamaz.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon'un yatırım stratejisi makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre kamu ve/ veya özel sektör iç ve dış borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmak ve aktif varlık dağılım yaparak getiri yaratmayı hedeflemektir. Fon, bu varlıklara ek olarak bu varlıklara dayalı yatırım araçlarına, yabancı menkul kıymetlere, finansal piayasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara ve bunlara dayalı yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fonun amacı farklı yatırım sınıflarına yatırım yaparak, yatırımcılarak getiri sağlayacak bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon, ortaklık payı, finansal endeksler, yabancı para ve emtiaya dayalı vadeli işlemlerinde ve opsiyonlarında kaldıraçlı olarak kısa ya da uzun pozisyon alabilir. fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri %100 BIST100 Getiri Endeksi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040534


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.444
Değişim :  1,60% |  38,41
Açılış :  2.409  
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453 En Düşük
2.400
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISSEN 28,16 60.751.758 % 10,00  
KOZAL 187,00 1.359.912.475 % 10,00  
GESAN 46,22 282.120.104 % 10,00  
ECZYT 62,85 116.523.093 % 9,97  
ULUUN 22,74 66.036.559 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,7533 16,7705 % 0,43  
Euro 17,4490 17,5629 % 0,20  
Sterlin 20,2196 20,3210 % -0,24  
Frank 17,3975 17,5023 % -0,07  
Riyal 4,4546 4,4770 % 0,44  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 -1,15  
Altın Gr. 974 974 4,15  
Cumhuriyet 6.473 6.571 -20,00  
Tam 6.493 6.599 9,00  
Yarım 3.178 3.227 5,00  
Çeyrek 1.592 1.613 2,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,87 -0,42  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 -0,18  
B. Petrol 111 111 2,29  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru