***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 30.06.2022Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:00'dan başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:00'dan başlayıp son işgünü saat 13:00'a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Kurucu tarafından 20.04.2022 tarihinde Kurul'a bildirilen yatırımcılara satışı yapılacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.tacirlerportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler, ortaklık payları ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan pozisyon tutarı fon toplam değerinin % 400'ünü aşamaz.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon'un yatırım stratejisi makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre kamu ve/ veya özel sektör iç ve dış borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmak ve aktif varlık dağılım yaparak getiri yaratmayı hedeflemektir. Fon, bu varlıklara ek olarak bu varlıklara dayalı yatırım araçlarına, yabancı menkul kıymetlere, finansal piayasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara ve bunlara dayalı yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fonun amacı farklı yatırım sınıflarına yatırım yaparak, yatırımcılarak getiri sağlayacak bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon, ortaklık payı, finansal endeksler, yabancı para ve emtiaya dayalı vadeli işlemlerinde ve opsiyonlarında kaldıraçlı olarak kısa ya da uzun pozisyon alabilir. fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun eşik değeri %100 BIST100 Getiri Endeksihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040534BIST