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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.06.2022 21:18
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0013699 0,5 0,0013699 0,5

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 29.07.2016 21 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Semih KARA 16.03.2020 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Nisbetiye Cad. Akmerkez B.3 Blok Kat: 9 Etiler Beşiktaş/ İstanbul 212 355 46 46 212 282 09 98 tpp@tacirlerportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Oktay Okan ALPAY Genel Müdür/ Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.tr
Engin ÖZKAN Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 engin.ozkan@tacirlerportfoy.com.tr
Semih KARA Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 semih.kara@tacirlerportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040535


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GESAN 46,22 282.120.104 % 10,00  
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Altın Gr. 974 974 4,16  
Cumhuriyet 6.473 6.571 -20,00  
Tam 6.493 6.600 10,00  
Yarım 3.178 3.227 5,00  
Çeyrek 1.592 1.613 2,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,89 -0,40  
Gümüş Gr. 10,69 10,70 -0,19  
B. Petrol 111 111 2,37  
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