***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.07.2022 21:27
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Makroekonomik ve finansal piayasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre kamu ve / veya özel sektör iç ve dış borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmak ve aktif varlık dağılımı yaparak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Fon, bu varlıklara ek olarak, bu varlıklara dayalı yatırım araçlarına, yabancı menkul kıymetlere, finasnsal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara ve bunlara dayalı yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fonun amacı farklı varlık sınıflarına yatırımlar yaparak, yatırımcılara getiri sağlayacak bir fon kompozisyonu oluşturmaktadır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042627
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2584
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
18:0517,5645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0970
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05965,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,36
|Açılış
|: 965,19
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2062
|17,2447
|% 1,60
|
|Euro
|17,5182
|17,5657
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,4636
|20,5662
|% 1,17
|
|Frank
|17,6446
|17,7509
|% 1,13
|
|Riyal
|4,5705
|4,5935
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-22,87
|
|Altın Gr.
|964
|965
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.477
|6.613
|11,00
|
|Yarım
|3.170
|3.233
|5,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.616
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,17
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,09
|