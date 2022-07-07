***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.07.2022 20:35
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Makroekonomik ve finansal piayasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre kamu ve / veya özel sektör iç ve dış borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmak ve aktif varlık dağılımı yaparak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Fon, bu varlıklara ek olarak, bu varlıklara dayalı yatırım araçlarına, yabancı menkul kıymetlere, finasnsal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara ve bunlara dayalı yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fonun amacı farklı varlık sınıflarına yatırımlar yaparak, yatırımcılara getiri sağlayacak bir fon kompozisyonu oluşturmaktadır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043583
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0477
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,6125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0645
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05966,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,02
|Açılış
|: 966,73
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2616
|17,2632
|% 0,28
|
|Euro
|17,5620
|17,6125
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6641
|20,7677
|% 0,99
|
|Frank
|17,6556
|17,7620
|% -0,03
|
|Riyal
|4,5862
|4,6092
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|1,92
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.468
|6.591
|-17,00
|
|Yarım
|3.166
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,54
|