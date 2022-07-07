***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Makroekonomik ve finansal piayasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre kamu ve / veya özel sektör iç ve dış borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmak ve aktif varlık dağılımı yaparak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Fon, bu varlıklara ek olarak, bu varlıklara dayalı yatırım araçlarına, yabancı menkul kıymetlere, finasnsal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara ve bunlara dayalı yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fonun amacı farklı varlık sınıflarına yatırımlar yaparak, yatırımcılara getiri sağlayacak bir fon kompozisyonu oluşturmaktadır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043583BIST