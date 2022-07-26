***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.07.2022 12:29
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Makroekonomik ve finansal piayasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre kamu ve / veya özel sektör iç ve dış borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmak ve aktif varlık dağılımı yaparak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Fon, bu varlıklara ek olarak, bu varlıklara dayalı yatırım araçlarına, yabancı menkul kıymetlere, finasnsal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara ve bunlara dayalı yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fonun amacı farklı varlık sınıflarına yatırımlar yaparak, yatırımcılara getiri sağlayacak bir fon kompozisyonu oluşturmaktadır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047721
BIST
16:512.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,02
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
16:5117,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0926
|Açılış
|: 17,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
16:5118,1368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0644
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
16:51987,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,02
|Açılış
|: 987,09
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler16:49
|DOBUR
|57,75
|15.244.726
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.232.613
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.866.733
|% 9,97
|
|BIZIM
|20,88
|59.157.497
|% 9,95
|
|KLRHO
|16,11
|175.121.298
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,25
|3.653.011
|% -5,81
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|ESCAR
|53,40
|16.056.470
|% -4,39
|
|THYAO
|49,30
|3.249.212.995
|% -0,48
|
|EKGYO
|3,23
|1.508.672.218
|% 1,89
|
|GARAN
|15,09
|1.027.849.849
|% -3,58
|
|YKBNK
|4,72
|987.886.996
|% -1,87
|
|EREGL
|27,90
|906.958.911
|% -1,90
|
|EKGYO
|3,23
|1.508.672.218
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,57
|501.975.508
|% 5,37
|
|TSKB
|2,46
|513.725.329
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,72
|987.886.996
|% -1,87
|
|ODAS
|3,76
|490.600.605
|% -0,79
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8485
|17,8582
|% 0,48
|
|Euro
|18,1020
|18,1310
|% -0,39
|
|Sterlin
|21,3955
|21,5028
|% 0,18
|
|Frank
|18,4606
|18,5718
|% 0,57
|
|Riyal
|4,7372
|4,7609
|% 0,43
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,67
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,95
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.661
|6.718
|2,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|1,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,41
|