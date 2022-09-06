***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.09.2022 16:23
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda temel analiz yöntemlerine göre ucuz olan ya da olacağı düşünülen yurtiçi ve yurtdışı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. Fon temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için, eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Yöneticinin yatırım öngörüsü doğrultusunda ve hedeflenen ana yönetim stratejisi çerçevesinde Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51'ini BİST'TE işlem gören ortaklık paylarına yatırır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060582
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2366
En Düşük
18,1962
18:0518,0781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0152
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05997,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,03
|Açılış
|: 997,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
996,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2101
|18,2366
|% 0,11
|
|Euro
|18,0695
|18,0781
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,9570
|21,0621
|% 0,14
|
|Frank
|18,4377
|18,5488
|% -0,45
|
|Riyal
|4,8329
|4,8571
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-6,61
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.753
|6.847
|35,00
|
|Yarım
|3.291
|3.342
|11,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,91
|93,91
|-1,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
-
17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem