***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.09.2022 00:50
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.tacirlerportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertfika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlere konu taraflar, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan pozisyon tutarı fon toplam değerinin % 1000'ünü aşamaz.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ'de beliritilen serbest fon türündedir. Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede beliritlen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşur. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ GETİRİSİ*1,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061201
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2530
En Düşük
18,2238
18:0518,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1566
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4014
En Düşük
18,2247
18:051.008,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.008,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.009,10
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2240
|18,2437
|% 0,11
|
|Euro
|18,3725
|18,3860
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,0515
|21,1570
|% 0,70
|
|Frank
|18,8149
|18,9282
|% 0,55
|
|Riyal
|4,8379
|4,8621
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|10,52
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|7,23
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.801
|6.876
|47,00
|
|Yarım
|3.314
|3.362
|24,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,16
|
|B. Petrol
|89,34
|89,34
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem