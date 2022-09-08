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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.09.2022 00:50
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.tacirlerportfoy.com.tr Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertfika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlere konu taraflar, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan pozisyon tutarı fon toplam değerinin % 1000'ünü aşamaz.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ'de beliritilen serbest fon türündedir. Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede beliritlen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşur. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ GETİRİSİ*1,15




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061201


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HKTM 32,12 291.635.988 % 10,00  
UNLU 6,93 51.057.809 % 10,00  
GRNYO 4,51 2.779.832 % 10,00  
VAKBN 11,78 1.234.068.749 % 9,99  
YONGA 26,90 615.162 % 9,98  
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Dolar 18,2240 18,2437 % 0,11  
Euro 18,3725 18,3860 % 0,86  
Sterlin 21,0515 21,1570 % 0,70  
Frank 18,8149 18,9282 % 0,55  
Riyal 4,8379 4,8621 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 10,52  
Altın Gr. 1.009 1.009 7,23  
Cumhuriyet 6.728 6.830 -6,00  
Tam 6.801 6.876 47,00  
Yarım 3.314 3.362 24,00  
Çeyrek 1.662 1.680 11,00  
Gümüş.Ons 18,79 18,83 0,27  
Gümüş Gr. 11,02 11,04 0,16  
B. Petrol 89,34 89,34 0,19  
Seans Raporu 18:05
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