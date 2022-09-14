***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, Tebliğ'de beliritilen serbest fon türündedir. Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede beliritlen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşur. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063147BIST