***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2022 17:28
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ'de beliritilen serbest fon türündedir. Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede beliritlen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşur. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063147
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0367
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
18:0518,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1029
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
18:05977,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -18,29
|Açılış
|: 977,26
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
974,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|51,70
|488.913
|% 10,00
|
|MERKO
|5,39
|75.563.895
|% 10,00
|
|KARSN
|9,25
|1.787.857.502
|% 9,99
|
|ISGYO
|18,97
|149.398.642
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|70.071.269
|% 9,96
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.843.381.684
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% -0,20
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2567
|18,2673
|% 0,21
|
|Euro
|18,2955
|18,3164
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,8940
|20,9988
|% -0,44
|
|Frank
|18,9338
|19,0479
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8457
|4,8700
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-32,71
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-17,84
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.626
|6.714
|-78,00
|
|Yarım
|3.229
|3.282
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.641
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,20
|91,20
|-2,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında