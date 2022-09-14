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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.09.2022 17:28
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ'de beliritilen serbest fon türündedir. Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede beliritlen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşur. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063147


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 51,70 488.913 % 10,00  
MERKO 5,39 75.563.895 % 10,00  
KARSN 9,25 1.787.857.502 % 9,99  
ISGYO 18,97 149.398.642 % 9,97  
TRCAS 14,24 70.071.269 % 9,96  
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Dolar 18,2567 18,2673 % 0,21  
Euro 18,2955 18,3164 % 0,61  
Sterlin 20,8940 20,9988 % -0,44  
Frank 18,9338 19,0479 % 0,31  
Riyal 4,8457 4,8700 % 0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.665 -32,71  
Altın Gr. 978 978 -17,84  
Cumhuriyet 6.685 6.786 -46,00  
Tam 6.626 6.714 -78,00  
Yarım 3.229 3.282 -39,00  
Çeyrek 1.619 1.641 -19,00  
Gümüş.Ons 19,25 19,27 -0,38  
Gümüş Gr. 11,30 11,32 -0,21  
B. Petrol 91,20 91,20 -2,90  
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