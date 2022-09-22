***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.09.2022 14:20
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay piyasasının açık olduğu günlerde 13:00'e kadar verdikleri fon katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,000685 0,25 0,000685 0,25 30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064659
BIST
15:373.298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 52,00
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:3718,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:3718,2035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1745
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:37992,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,99
|Açılış
|: 992,51
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
992,96
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:37
|KMPUR
|49,72
|116.451.817
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.557.896
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.529.331
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.549.767
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.324.781
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|118.637.474
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|339.926.099
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|175.390.622
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|104.173.333
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|3.118.152.970
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|2.623.250.382
|% 3,33
|
|SISE
|27,54
|2.213.976.603
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,19
|1.878.705.790
|% 2,86
|
|AKBNK
|11,74
|1.860.512.371
|% 1,91
|
|EKGYO
|4,03
|2.623.250.382
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,19
|1.878.705.790
|% 2,86
|
|ZOREN
|4,28
|1.023.987.383
|% 8,08
|
|ISCTR
|8,16
|1.647.915.107
|% 2,90
|
|AKBNK
|11,74
|1.860.512.371
|% 1,91
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3465
|18,3598
|% 0,18
|
|Euro
|18,1863
|18,2035
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,7211
|20,8251
|% 0,61
|
|Frank
|18,6664
|18,7789
|% -1,19
|
|Riyal
|4,8663
|4,8907
|% 0,19
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|10,33
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|-15,00
|
|Tam
|6.674
|6.761
|-35,00
|
|Yarım
|3.252
|3.300
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.649
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,86
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,10
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|1,47
|
Seans Raporu
15:37
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-
15:52XU100
Endeks 3, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 41, 994.00 milyon TL de
-
15:52ERBOS
Yüzde 6.72 oranında artışla 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 159, 440 adet işlem
-
15:51EGGUB
Yüzde 5.23 oranında artışla 70.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 889, 355 adet işlem
-
15:50AKSEN
Yüzde 9.36 oranında artışla 32.48 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 351, 120 adet işlem
-
15:49BARMA
Yüzde 8.65 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 990, 231 adet işlem