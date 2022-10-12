***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2022 13:46
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 29.07.2016 21 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Semih KARA 16.03.2020 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Yağız YUMUTGAN 01.10.2022 Kasım 2016- Şubat 2019 - A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. - Dealer Mart 2019- Eylül 2022 - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Arbitraj Trading Uzman Ekim 2022- .......- Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 8 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Nisbetiye Cad. Akmerkez B.3 Blok Kat: 9 Etiler Beşiktaş/ İstanbul 212 355 46 46 212 282 09 98 tpp@tacirlerportfoy.com.tr
Bağ e-Posta
Oktay Okan ALPAY Genel Müdür/ Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.tr
Engin ÖZKAN Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 engin.ozkan@tacirlerportfoy.com.tr
Semih KARA Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 semih.kara@tacirlerportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071115
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