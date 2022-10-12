***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 29.07.2016 21 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıSemih KARA 16.03.2020 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıEngin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıYağız YUMUTGAN 01.10.2022 Kasım 2016- Şubat 2019 - A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. - Dealer Mart 2019- Eylül 2022 - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Arbitraj Trading Uzman Ekim 2022- .......- Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 8 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaNisbetiye Cad. Akmerkez B.3 Blok Kat: 9 Etiler Beşiktaş/ İstanbul 212 355 46 46 212 282 09 98 tpp@tacirlerportfoy.com.trBağ e-PostaOktay Okan ALPAY Genel Müdür/ Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.trEngin ÖZKAN Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 engin.ozkan@tacirlerportfoy.com.trSemih KARA Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 semih.kara@tacirlerportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071115BIST