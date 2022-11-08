***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir.Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fonun yönetim stratejisi, Borsa Istanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve tüm diğer türev ürünlerde gün içi ve dönemsel fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemlerle tespit ederek değerlendirmek ve portföy değerini artırmak suretiyle fon pay sahiplerine sermaye kazancı sağlamak üzerinedir. Öte yandan, test edilmiş, sistematik olarak optimize edilmiş farklı vadelerde hisse senedi stratejileri ile oluşturulan yatırım sepetleri aracılığı ile fon içerisinde, belli oranlarda dağılım (alokasyon) yapılarak riski yönetmeyi, portföy çeşitlendirmesini ve değerini artırmayı da amaçlamaktadır. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077926BIST