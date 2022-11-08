Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.11.2022 14:12
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir.Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fonun yönetim stratejisi, Borsa Istanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve tüm diğer türev ürünlerde gün içi ve dönemsel fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemlerle tespit ederek değerlendirmek ve portföy değerini artırmak suretiyle fon pay sahiplerine sermaye kazancı sağlamak üzerinedir. Öte yandan, test edilmiş, sistematik olarak optimize edilmiş farklı vadelerde hisse senedi stratejileri ile oluşturulan yatırım sepetleri aracılığı ile fon içerisinde, belli oranlarda dağılım (alokasyon) yapılarak riski yönetmeyi, portföy çeşitlendirmesini ve değerini artırmayı da amaçlamaktadır. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077926


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:064.397
Değişim :  1,51% |  65,57
Açılış :  4.336  
Önceki Kapanış :  4.332  
En Yüksek
4.400 En Düşük
4.297
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 162,80 720.035.042 % 10,00  
GRSEL 15,95 28.683.889 % 10,00  
OTTO 40,70 938.676 % 10,00  
DESA 42,98 31.903.745 % 9,98  
SNKRN 22,50 3.635.460 % 9,97  
daha fazla
14:04 Alış Satış %  
Dolar 18,6054 18,6078 % 0,71  
Euro 18,6127 18,6248 % 0,48  
Sterlin 21,2526 21,3592 % 0,17  
Frank 18,7238 18,8366 % 0,56  
Riyal 4,9360 4,9608 % 0,65  
daha fazla
14:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.671 -4,06  
Altın Gr. 1.000 1.000 4,67  
Cumhuriyet 6.659 6.759 -29,00  
Tam 6.695 6.743 -5,00  
Yarım 3.262 3.296 -3,00  
Çeyrek 1.636 1.648 -2,00  
Gümüş.Ons 20,67 20,70 -0,10  
Gümüş Gr. 12,37 12,38 0,02  
B. Petrol 96,98 96,98 -0,94  
Seans Raporu 14:04
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru