***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 14:12
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir.Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fonun yönetim stratejisi, Borsa Istanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve tüm diğer türev ürünlerde gün içi ve dönemsel fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemlerle tespit ederek değerlendirmek ve portföy değerini artırmak suretiyle fon pay sahiplerine sermaye kazancı sağlamak üzerinedir. Öte yandan, test edilmiş, sistematik olarak optimize edilmiş farklı vadelerde hisse senedi stratejileri ile oluşturulan yatırım sepetleri aracılığı ile fon içerisinde, belli oranlarda dağılım (alokasyon) yapılarak riski yönetmeyi, portföy çeşitlendirmesini ve değerini artırmayı da amaçlamaktadır. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077926
BIST
14:064.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 65,57
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
14:0618,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1297
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:0618,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0864
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
14:06999,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,45
|Açılış
|: 999,60
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:04
|GUBRF
|162,80
|720.035.042
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|28.683.889
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.903.745
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|2.273.056
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.658.001
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|36,88
|9.352.445.932
|% 0,71
|
|THYAO
|114,70
|8.155.665.260
|% 7,00
|
|ASELS
|36,92
|3.473.602.244
|% 3,53
|
|KRDMD
|13,35
|3.404.405.414
|% -3,61
|
|EKGYO
|4,88
|3.065.602.103
|% 1,88
|
|EKGYO
|4,88
|3.065.602.103
|% 1,88
|
|KRDMD
|13,35
|3.404.405.414
|% -3,61
|
|EREGL
|36,88
|9.352.445.932
|% 0,71
|
|SKBNK
|2,14
|514.051.694
|% 2,88
|
|DOHOL
|6,58
|1.106.489.671
|% 2,81
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6054
|18,6078
|% 0,71
|
|Euro
|18,6127
|18,6248
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,2526
|21,3592
|% 0,17
|
|Frank
|18,7238
|18,8366
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,65
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-4,06
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|-29,00
|
|Tam
|6.695
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|96,98
|96,98
|-0,94
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19RYSAS
Yüzde 6.78 oranında artışla 14.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 296, 835 adet işlem
-
14:18THYAO
Yüzde 7.00 oranında artışla 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 849, 172 adet işlem
-
14:17TMPOL
Yüzde 7.37 oranında artışla 28.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 521 adet işlem
-
14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 54 artarak (% 1.76 ) 4, 822
-
14:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, EREGL