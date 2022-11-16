***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fonun yönetim stratejisi, Borsa Istanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda ve Borsa İstanbul?da işlem gören türev ürünlerde gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemlerle kapitalize etmek üzerinedir. Bu süreçte fon, oluşan pozisyon risklerini uygun gördüğü yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu ürünler yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünleri olabilir. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080214BIST