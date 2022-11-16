***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.11.2022 09:33
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fonun yönetim stratejisi, Borsa Istanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda ve Borsa İstanbul?da işlem gören türev ürünlerde gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemlerle kapitalize etmek üzerinedir. Bu süreçte fon, oluşan pozisyon risklerini uygun gördüğü yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu ürünler yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünleri olabilir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080214
BIST
10:294.721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 63,64
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.721
En Düşük
4.677
10:2918,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:2919,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0708
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3790
En Düşük
19,2248
10:291.061,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.061,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ALBRK
|3,08
|203.174.022
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|38.334.992
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|72.399.831
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|59.924.857
|% 9,97
|
|MIATK
|143,40
|13.638.917
|% 9,97
|
|MNDRS
|8,92
|125.690.488
|% -9,99
|
|ALCTL
|92,95
|25.019.289
|% -8,60
|
|SNGYO
|3,21
|58.581.981
|% -6,41
|
|VERTU
|31,06
|10.883.018
|% -4,90
|
|TMPOL
|30,00
|4.552.787
|% -4,70
|
|YKBNK
|10,92
|1.316.694.132
|% 1,20
|
|THYAO
|108,70
|968.207.207
|% -0,28
|
|AKBNK
|16,42
|966.504.835
|% 1,42
|
|ISCTR
|9,93
|903.266.499
|% 2,06
|
|SASA
|182,90
|838.559.308
|% 7,78
|
|YKBNK
|10,92
|1.316.694.132
|% 1,20
|
|SKBNK
|2,39
|268.667.057
|% 2,14
|
|EKGYO
|5,62
|571.880.979
|% 1,08
|
|ISCTR
|9,93
|903.266.499
|% 2,06
|
|TSKB
|3,38
|227.372.525
|% 3,68
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6069
|18,6129
|% 0,06
|
|Euro
|19,3304
|19,3435
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,9976
|22,1079
|% -0,01
|
|Frank
|19,6303
|19,7486
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,04
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-5,14
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.061
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.041
|7.163
|-32,00
|
|Yarım
|3.420
|3.502
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,04
|93,04
|-0,82
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TCELL, AKSEN
-
10:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, ISCTR
-
10:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 79 artarak (% 0.99 ) 4, 142
-
10:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALBRK, BRLSM, YEOTK, SMRTG, MIATK
-
10:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MNDRS