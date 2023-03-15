***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.03.2023 20:28
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 27.09.2011
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125333
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0519,0016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,0765
En Düşük
18,8381
18:0520,1297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0438
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1343
En Düşük
19,9547
18:051.173,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.172,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.176,73
En Düşük
1.162,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9846
|19,0101
|% 0,10
|
|Euro
|20,0805
|20,1323
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,8262
|22,9407
|% -0,00
|
|Frank
|20,2614
|20,3834
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,53
|
|Altın Gr.
|1.172
|1.172
|0,85
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.895
|7.979
|14,00
|
|Yarım
|3.857
|3.904
|6,00
|
|Çeyrek
|1.929
|1.952
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,31
|0,01
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|-0,16
|