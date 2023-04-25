***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.04.2023 15:34
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51?ini BİST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırır. Fon portföyüne dahil edilen ortaklık paylarının değerinin fon toplam değerine oranı süreklilik arz edecek şekilde %80 ve fazlası olamaz. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140733
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0683
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.243,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.243,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|MAKIM
|23,50
|63.545.821
|% 6,14
|
|OBASE
|17,07
|28.893.688
|% 4,02
|
|IZINV
|24,18
|13.789.979
|% 2,28
|
|BMSTL
|50,00
|128.250.445
|% 2,08
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|ONCSM
|81,80
|56.945.670
|% -7,93
|
|BVSAN
|53,80
|127.447.217
|% -7,40
|
|DAPGM
|40,00
|9.230.315
|% -4,90
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|CVKMD
|168,70
|2.267.223.540
|% 0,84
|
|ASTOR
|48,92
|981.608.446
|% -4,45
|
|AKFYE
|12,76
|456.621.958
|% -4,06
|
|ALFAS
|311,40
|455.168.123
|% -4,48
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|AKFYE
|12,76
|456.621.958
|% -4,06
|
|ASTOR
|48,92
|981.608.446
|% -4,45
|
|CVKMD
|168,70
|2.267.223.540
|% 0,84
|
|KLSYN
|3,07
|38.799.290
|% -4,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4200
|19,4249
|% 0,11
|
|Euro
|21,3110
|21,3291
|% -0,32
|
|Sterlin
|24,0132
|24,1336
|% -0,58
|
|Frank
|21,6912
|21,8218
|% -0,38
|
|Riyal
|5,1627
|5,1886
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,41
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.049
|9.249
|57,00
|
|Yarım
|4.419
|4.515
|21,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.271
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,54
|80,54
|-2,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN