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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.04.2023 15:34
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51?ini BİST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırır. Fon portföyüne dahil edilen ortaklık paylarının değerinin fon toplam değerine oranı süreklilik arz edecek şekilde %80 ve fazlası olamaz. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140733


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Cumhuriyet 8.992 9.127 46,00  
Tam 9.049 9.249 57,00  
Yarım 4.419 4.515 21,00  
Çeyrek 2.210 2.271 10,00  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 -0,50  
Gümüş Gr. 15,42 15,44 -0,27  
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