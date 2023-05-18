***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.05.2023 11:05
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 21.12.2022
Değerleme Kuruluşları SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 29.07.2016 22 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152222
BIST
11:334.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,62
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.630
11:3319,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0354
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
11:3321,4410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
11:331.256,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.256,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ATSYH
|86,35
|883.015
|% 10,00
|
|DOBUR
|35,32
|5.063.970
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|459.886.230
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,44
|57.327.713
|% -9,51
|
|CWENE
|125,90
|599.868.803
|% -6,53
|
|AKYHO
|1,97
|5.057.371
|% -4,83
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|THYAO
|136,50
|2.130.164.929
|% -0,44
|
|KCHOL
|80,00
|1.024.594.288
|% -1,36
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,44
|601.601.824
|% 0,47
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|YKBNK
|9,41
|636.781.585
|% 0,53
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,82
|213.386.819
|% 2,99
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7811
|19,7923
|% 0,18
|
|Euro
|21,4028
|21,4410
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,5339
|24,6570
|% -0,23
|
|Frank
|21,8877
|22,0196
|% -0,04
|
|Riyal
|5,2594
|5,2857
|% 0,15
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-7,41
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.427
|4.558
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.272
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,89
|14,91
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,66
|76,66
|-0,30
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:48DAGI
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 805 adet işlem
-
11:47SELVA
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 949, 031 adet işlem
-
11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAL, GUBRF
-
11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 68 kaybederek (% -0.21 ) 4, 173
-
11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PSDTC, PSDTC, PSDTC, DOBUR, ATSYH