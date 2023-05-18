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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.05.2023 11:05
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 21.12.2022
Değerleme Kuruluşları SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 29.07.2016 22 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152222


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BIST En Aktif Hisseler11:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 86,35 883.015 % 10,00  
DOBUR 35,32 5.063.970 % 9,96  
PSDTC 27,86 11.177.530 % 9,94  
PSDTC 27,86 11.177.530 % 9,94  
PSDTC 27,86 11.177.530 % 9,94  
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11:33 Alış Satış %  
Dolar 19,7811 19,7923 % 0,18  
Euro 21,4028 21,4410 % -0,02  
Sterlin 24,5339 24,6570 % -0,23  
Frank 21,8877 22,0196 % -0,04  
Riyal 5,2594 5,2857 % 0,15  
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11:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.975 -7,41  
Altın Gr. 1.255 1.256 -3,12  
Cumhuriyet 9.056 9.193 -38,00  
Tam 9.017 9.252 -59,59  
Yarım 4.427 4.558 -27,00  
Çeyrek 2.207 2.272 -14,00  
Gümüş.Ons 23,45 23,47 -0,29  
Gümüş Gr. 14,89 14,91 -0,19  
B. Petrol 76,66 76,66 -0,30  
Seans Raporu 11:33
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