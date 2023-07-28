***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2023 15:13
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, yüksek olmayan bir volatilite ile mevduat getirisinin üzerinde bir getiri sağlamak için ağırlıklı olarak, Tacirler Portföyün kurucusu olduğu serbest fonlarda dahil olmak üzere aşağıda belirtilen yatırım araçlarına yatırım yapacaktır. yatırım yapacaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında mevduat getirisinin üzerinde bir getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem sözleşmeleri dahil edilebilir ve opsiyon piyasalarında korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. Fon portföyüne Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, borsa dışı repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176270
BIST
'
15:207.000
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 143,77
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.008
15:2026,9585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0564
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
15:2029,7197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1656
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7469
En Düşük
29,4967
15:201.694,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.693,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.697,00
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler15:18
|AYCES
|198,00
|24.964.599
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|494.792.810
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|CVKMD
|280,70
|728.156.433
|% 9,99
|
|ATAKP
|47,78
|12.250.075
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,56
|47.434.436
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,93
|174.988.900
|% -9,71
|
|EUYO
|11,02
|5.647.953
|% -9,23
|
|THYAO
|232,50
|6.620.832.632
|% 1,75
|
|YKBNK
|13,72
|5.668.632.583
|% 4,02
|
|ASTOR
|102,70
|4.397.126.930
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,61
|4.103.536.022
|% 1,65
|
|KOZAL
|28,22
|3.696.283.410
|% 2,39
|
|EKGYO
|8,61
|4.103.536.022
|% 1,65
|
|YKBNK
|13,72
|5.668.632.583
|% 4,02
|
|SKBNK
|3,11
|1.068.906.345
|% 4,01
|
|PETKM
|17,49
|3.423.499.500
|% 3,98
|
|ISCTR
|14,82
|2.620.410.129
|% 3,13
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9500
|26,9585
|% 0,21
|
|Euro
|29,6985
|29,7197
|% 0,56
|
|Sterlin
|34,5851
|34,7585
|% 0,64
|
|Frank
|30,9406
|31,1270
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1653
|7,2012
|% 0,08
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|13,78
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|10,40
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|35,00
|
|Tam
|11.046
|11.130
|-13,00
|
|Yarım
|5.514
|5.591
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.795
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,07
|0,17
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,10
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 14 artarak (% 2.33 ) 7, 658
-
15:32XU100
Endeks 7, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 102, 694.00 milyon TL de
-
15:32MAALT
Yüzde 7.77 oranında artışla 599.20 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 741 adet işlem
-
15:31CVKMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 280.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 712, 117 adet işlem
-
15:29KTLEV
Yüzde 9.95 oranında artışla 35.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 539 adet işlem