***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2023 15:15
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176276
BIST
'
15:217.000
En Düşük
|Değişim
|: 2,09%
|| 143,41
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.008
15:2126,9585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0564
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
15:2129,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1536
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7469
En Düşük
29,4967
15:211.693,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,01
|Açılış
|: 1.693,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.697,00
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler15:19
|SDTTR
|238,80
|495.027.073
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|24.964.599
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|CVKMD
|280,70
|753.012.699
|% 9,99
|
|TTRAK
|668,60
|379.070.544
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,56
|47.434.436
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,94
|175.624.340
|% -9,52
|
|EUYO
|11,02
|5.647.953
|% -9,23
|
|THYAO
|232,60
|6.626.210.612
|% 1,79
|
|YKBNK
|13,72
|5.682.184.567
|% 4,02
|
|ASTOR
|102,70
|4.409.358.469
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,62
|4.111.230.294
|% 1,77
|
|KOZAL
|28,20
|3.714.369.295
|% 2,32
|
|EKGYO
|8,62
|4.111.230.294
|% 1,77
|
|YKBNK
|13,72
|5.682.184.567
|% 4,02
|
|SKBNK
|3,11
|1.069.175.783
|% 4,01
|
|PETKM
|17,59
|3.461.858.218
|% 4,58
|
|ISCTR
|14,82
|2.630.426.113
|% 3,13
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9500
|26,9585
|% 0,21
|
|Euro
|29,6985
|29,7197
|% 0,56
|
|Sterlin
|34,5664
|34,7397
|% 0,59
|
|Frank
|30,9199
|31,1062
|% 0,18
|
|Riyal
|7,1658
|7,2018
|% 0,08
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|11,10
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.696
|10,90
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|35,00
|
|Tam
|11.049
|11.133
|-10,00
|
|Yarım
|5.516
|5.592
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.796
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,07
|0,16
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|-0,12
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34DERHL
Yüzde 8.32 oranında artışla 14.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 691, 569 adet işlem
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 14 artarak (% 2.33 ) 7, 658
-
15:32XU100
Endeks 7, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 102, 694.00 milyon TL de
-
15:32MAALT
Yüzde 7.77 oranında artışla 599.20 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 741 adet işlem
-
15:31CVKMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 280.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 712, 117 adet işlem