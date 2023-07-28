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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.07.2023 15:16
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176279


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SDTTR 238,80 495.027.073 % 10,00  
AYCES 198,00 24.964.599 % 10,00  
QNBFL 123,20 1.595.598 % 10,00  
CVKMD 280,70 753.012.699 % 9,99  
TTRAK 668,60 379.070.544 % 9,99  
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Sterlin 34,5876 34,7611 % 0,65  
Frank 30,9370 31,1233 % 0,23  
Riyal 7,1662 7,2022 % 0,09  
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15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 13,75  
Altın Gr. 1.695 1.695 10,48  
Cumhuriyet 11.306 11.477 35,00  
Tam 11.046 11.130 -13,00  
Yarım 5.514 5.591 -6,00  
Çeyrek 2.766 2.795 -4,00  
Gümüş.Ons 24,30 24,33 0,19  
Gümüş Gr. 21,04 21,05 0,15  
B. Petrol 83,71 83,71 -0,08  
Seans Raporu 15:21
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