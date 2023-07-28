***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıEngin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176282BIST