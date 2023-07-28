***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2023 15:17
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Yağız YUMUTGAN 01.10.2022 Kasım2016-Şubat 2019 - A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.- Dealer Mart 2019- Eylül 2022 - Tacirler Menkul Değerler A.Ş. - Arbitraj Trading Uzman Ekim 2022- ......- Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 8 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176285
BIST
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15:227.000
En Düşük
|Değişim
|: 2,11%
|| 144,36
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.008
15:2226,9585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0564
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
15:2229,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1536
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7469
En Düşük
29,4967
15:221.693,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,01
|Açılış
|: 1.693,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.697,00
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler15:22
|AYCES
|198,00
|25.620.969
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|495.130.951
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|CVKMD
|280,70
|757.146.287
|% 9,99
|
|ATAKP
|47,78
|12.297.378
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,56
|47.468.466
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|182.910.720
|% -9,89
|
|EUYO
|11,02
|5.647.953
|% -9,23
|
|THYAO
|232,00
|6.709.786.575
|% 1,53
|
|YKBNK
|13,69
|5.727.788.200
|% 3,79
|
|ASTOR
|102,70
|4.422.674.469
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,61
|4.119.790.595
|% 1,65
|
|KOZAL
|28,20
|3.740.104.943
|% 2,32
|
|EKGYO
|8,61
|4.119.790.595
|% 1,65
|
|YKBNK
|13,69
|5.727.788.200
|% 3,79
|
|SKBNK
|3,11
|1.072.275.008
|% 4,01
|
|PETKM
|17,74
|3.624.738.494
|% 5,47
|
|ISCTR
|14,82
|2.639.814.074
|% 3,13
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9500
|26,9585
|% 0,21
|
|Euro
|29,6911
|29,7077
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,5655
|34,7389
|% 0,59
|
|Frank
|30,9281
|31,1144
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1655
|7,2014
|% 0,08
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|13,78
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|10,40
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|35,00
|
|Tam
|11.046
|11.130
|-13,00
|
|Yarım
|5.514
|5.591
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.795
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,07
|0,17
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,10
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, PETKM, KCHOL
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 132, 12 artarak (% 2.16 ) 6, 249
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, GARFA, CVKMD, GSDHO, SDTTR, ATAKP, KLSER, EMKEL, QNBFL, KTLEV
-
15:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OYAYO, EDIP, AVHOL, ITTFH
-
15:37
AFYON, IPEKE, TUKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında