***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon Yatırım Stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olark yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yatırım stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en az %80?i, devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176287BIST