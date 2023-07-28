***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2023 15:18
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon Yatırım Stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olark yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yatırım stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en az %80?i, devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176287
BIST
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15:227.000
En Düşük
|Değişim
|: 2,11%
|| 144,36
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.008
15:2226,9585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0564
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
15:2229,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1536
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7469
En Düşük
29,4967
15:221.693,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,01
|Açılış
|: 1.693,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.697,00
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler15:22
|AYCES
|198,00
|25.620.969
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|495.130.951
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|CVKMD
|280,70
|757.146.287
|% 9,99
|
|ATAKP
|47,78
|12.297.378
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,56
|47.468.466
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|182.910.720
|% -9,89
|
|EUYO
|11,02
|5.647.953
|% -9,23
|
|THYAO
|232,00
|6.709.786.575
|% 1,53
|
|YKBNK
|13,69
|5.727.788.200
|% 3,79
|
|ASTOR
|102,70
|4.422.674.469
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,61
|4.119.790.595
|% 1,65
|
|KOZAL
|28,20
|3.740.104.943
|% 2,32
|
|EKGYO
|8,61
|4.119.790.595
|% 1,65
|
|YKBNK
|13,69
|5.727.788.200
|% 3,79
|
|SKBNK
|3,11
|1.072.275.008
|% 4,01
|
|PETKM
|17,74
|3.624.738.494
|% 5,47
|
|ISCTR
|14,82
|2.639.814.074
|% 3,13
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9500
|26,9585
|% 0,21
|
|Euro
|29,6911
|29,7077
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,5655
|34,7389
|% 0,59
|
|Frank
|30,9281
|31,1144
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1655
|7,2014
|% 0,08
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|13,78
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|10,40
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|35,00
|
|Tam
|11.046
|11.130
|-13,00
|
|Yarım
|5.514
|5.591
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.795
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,07
|0,17
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,10
|
Seans Raporu
15:22
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15:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, PETKM, KCHOL
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 132, 12 artarak (% 2.16 ) 6, 249
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, GARFA, CVKMD, GSDHO, SDTTR, ATAKP, KLSER, EMKEL, QNBFL, KTLEV
-
15:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OYAYO, EDIP, AVHOL, ITTFH
-
15:37
AFYON, IPEKE, TUKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında