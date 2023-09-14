***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2023 11:11
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mahmut Burak ÖZTUNÇ 01.08.2023 2023- ..... : Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Fon Yönetimi Müdür, 2021-2023 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Yabancı Fonlar, 2011-2021 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Varlık Yönetimi 29 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194824
BIST
'
14:167.901
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -112,96
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.869
En Yüksek
8.047
14:1626,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0200
|Açılış
|: 26,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
14:1628,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0688
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,8048
14:161.653,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.653,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ELITE
|39,60
|39.591.763
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|28.585.149
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|INGRM
|667,20
|121.325.409
|% 9,99
|
|VKFYO
|26,90
|87.251.051
|% 9,98
|
|ASUZU
|254,80
|754.149.155
|% -10,00
|
|AYCES
|433,70
|255.166.857
|% -9,98
|
|EMKEL
|37,52
|98.138.708
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|19.548.107
|% -9,97
|
|BYDNR
|44,62
|42.097.134
|% -9,97
|
|SASA
|48,78
|6.037.510.770
|% -1,85
|
|SISE
|55,45
|3.856.852.402
|% 0,36
|
|ENKAI
|38,06
|3.322.904.193
|% 3,03
|
|ISCTR
|21,30
|3.307.162.257
|% -1,11
|
|THYAO
|229,10
|3.022.155.283
|% -1,12
|
|KATMR
|1,98
|328.098.702
|% -4,81
|
|ISCTR
|21,30
|3.307.162.257
|% -1,11
|
|ZOREN
|4,69
|623.108.246
|% -2,49
|
|SASA
|48,78
|6.037.510.770
|% -1,85
|
|SKBNK
|5,32
|677.328.518
|% -3,27
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9447
|26,9557
|% 0,07
|
|Euro
|28,9704
|28,9882
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,5083
|33,6763
|% -0,12
|
|Frank
|30,0395
|30,2204
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1624
|7,1983
|% 0,03
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-0,05
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|0,67
|
|Cumhuriyet
|11.232
|11.401
|-51,00
|
|Tam
|10.999
|11.077
|-28,00
|
|Yarım
|5.517
|5.561
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,62
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,04
|93,04
|1,16
|