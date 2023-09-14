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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.09.2023 11:12
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mahmut Burak ÖZTUNÇ 01.08.2023 2023- ..... : Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Fon Yönetimi Müdür, 2021-2023 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Yabancı Fonlar, 2011-2021 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Varlık Yönetimi 29 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194827


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ELITE 39,60 39.596.951 % 10,00  
AVHOL 88,55 28.585.149 % 10,00  
ISBTR 181.243,80 906.219 % 10,00  
INGRM 667,20 121.325.409 % 9,99  
VKFYO 26,90 87.251.051 % 9,98  
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Frank 30,0389 30,2198 % 0,05  
Riyal 7,1622 7,1981 % 0,02  
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Altın Gr. 1.653 1.654 0,69  
Cumhuriyet 11.232 11.401 -51,00  
Tam 11.000 11.077 -28,00  
Yarım 5.517 5.562 -14,00  
Çeyrek 2.750 2.781 -7,00  
Gümüş.Ons 22,60 22,64 -0,22  
Gümüş Gr. 19,60 19,63 -0,16  
B. Petrol 93,06 93,06 1,18  
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