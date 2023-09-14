***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMahmut Burak ÖZTUNÇ 01.08.2023 2023- ..... : Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Fon Yönetimi Müdür, 2021-2023 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Yabancı Fonlar, 2011-2021 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Varlık Yönetimi 29 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıEngin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıMurat TAŞER 04.08.2020 2012-2020 İş Yatırım Hisse Senetleri Hisse Trade Masası Uzman 9 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194846BIST