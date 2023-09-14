***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2023 11:18
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mahmut Burak ÖZTUNÇ 01.08.2023 2023- ..... : Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Fon Yönetimi Müdür, 2021-2023 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Yabancı Fonlar, 2011-2021 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Varlık Yönetimi 29 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194854
BIST
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14:187.904
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -110,05
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.869
En Yüksek
8.047
14:1826,9555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0198
|Açılış
|: 26,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
14:1828,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,8048
14:181.653,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.653,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ELITE
|39,60
|39.596.951
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|28.585.149
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|26,90
|87.251.051
|% 9,98
|
|ATSYH
|69,95
|6.125.565
|% 9,98
|
|ASUZU
|254,80
|754.557.854
|% -10,00
|
|AYCES
|433,70
|255.486.496
|% -9,98
|
|EMKEL
|37,52
|98.624.779
|% -9,98
|
|BYDNR
|44,62
|42.124.039
|% -9,97
|
|TDGYO
|12,01
|19.628.850
|% -9,97
|
|SASA
|48,84
|6.042.124.099
|% -1,73
|
|SISE
|55,30
|3.932.620.033
|% 0,09
|
|ENKAI
|37,94
|3.352.633.541
|% 2,71
|
|ISCTR
|21,20
|3.332.821.134
|% -1,58
|
|THYAO
|229,10
|3.031.512.401
|% -1,12
|
|KATMR
|1,98
|328.562.459
|% -4,81
|
|ISCTR
|21,20
|3.332.821.134
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,69
|628.518.284
|% -2,49
|
|SASA
|48,84
|6.042.124.099
|% -1,73
|
|SKBNK
|5,31
|680.156.071
|% -3,45
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9447
|26,9557
|% 0,07
|
|Euro
|28,9704
|28,9882
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,5083
|33,6763
|% -0,12
|
|Frank
|30,0395
|30,2204
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1624
|7,1983
|% 0,03
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|0,39
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|0,75
|
|Cumhuriyet
|11.232
|11.401
|-51,00
|
|Tam
|11.000
|11.077
|-28,00
|
|Yarım
|5.517
|5.562
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|1,17
|