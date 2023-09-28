***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMahmut Burak ÖZTUNÇ 01.08.2023 2023 - .... : Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Direktör , 2021-2023 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Yabancı Fonlar, 2011-2021 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Varlık Yönetimi 29 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıEngin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 No:199 İç Kapı No:16 Şişli / İstanbul 212 942 15 15 tpp@tacirlerportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEngin ÖZKAN Portföy Yöneticisi 212 942 15 15 engin.ozkan@tacirlerportfoy.com.trMahmut Burak ÖZTUNÇ Portföy Yöneticisi 212 942 15 15 burak.oztunc@tacirlerportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197796BIST