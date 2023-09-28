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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.09.2023 11:33
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mahmut Burak ÖZTUNÇ 01.08.2023 2023- ..... : Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Direktör, 2021-2023 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Yabancı Fonlar, 2011-2021 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Varlık Yönetimi 29 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Murat TAŞER 04.08.2020 2012-2020 İş Yatırım Hisse Senetleri Hisse Trade Masası Uzman 9 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 No:199 İç Kapı No:16 Şişli / İstanbul 212 942 15 15 212 282 09 98 tpp@tacirlerportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Engin ÖZKAN Portföy Yöneticisi 212 942 15 15 engin.ozkan@tacirlerportfoy.com.tr
Mahmut Burak ÖZTUNÇ Portföy Yöneticisi 212 942 15 15 burak.oztunc@tacirlerportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197812


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MAALT 824,40 86.858.849 % 9,99  
TMPOL 58,35 46.325.026 % 9,99  
SMART 18,39 84.601.426 % 9,99  
HATSN 36,36 22.390.924 % 9,98  
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Riyal 7,2915 7,3280 % 2,01  
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Altın Ons 1.876 1.876 0,49  
Altın Gr. 1.654 1.654 32,83  
Cumhuriyet 11.243 11.413 -27,00  
Tam 11.011 11.092 -11,00  
Yarım 5.523 5.569 -6,00  
Çeyrek 2.753 2.785 -2,00  
Gümüş.Ons 22,58 22,60 0,05  
Gümüş Gr. 19,92 19,95 0,44  
B. Petrol 93,92 93,92 -0,44  
Seans Raporu 12:57
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