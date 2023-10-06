***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.10.2023 10:31
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200665
BIST
'
12:358.490
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,78
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3527,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0744
|Açılış
|: 27,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3529,1573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0262
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:351.618,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.618,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ONCSM
|203,60
|44.512.825
|% -5,26
|
|ALCAR
|1.161,10
|40.401.983
|% -5,25
|
|EKGYO
|8,65
|3.537.728.790
|% 5,23
|
|PETKM
|23,96
|3.420.393.124
|% 1,96
|
|THYAO
|240,20
|2.847.252.842
|% -0,54
|
|EREGL
|44,64
|2.368.464.106
|% 0,86
|
|YKBNK
|19,14
|2.005.609.270
|% 0,74
|
|EKGYO
|8,65
|3.537.728.790
|% 5,23
|
|ZOREN
|7,05
|1.246.157.185
|% 1,00
|
|SKBNK
|7,13
|1.020.365.187
|% 2,30
|
|IHLAS
|1,37
|186.893.262
|% 5,38
|
|PETKM
|23,96
|3.420.393.124
|% 1,96
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6227
|27,6288
|% 0,28
|
|Euro
|29,1425
|29,1538
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6015
|33,7700
|% 0,33
|
|Frank
|30,1315
|30,3130
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,56
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.882
|10.984
|-23,00
|
|Yarım
|5.458
|5.509
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.754
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,63
|18,66
|0,07
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,07
|