***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.12.2023 11:21
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, yüksek olmayan bir volatilite ile mevduat getirisinin üzerinde bir getiri sağlamak için ağırlıklı olarak, Tacirler Portföyün kurucusu olduğu serbest fonlarda dahil olmak üzere aşağıda belirtilen yatırım araçlarına yatırım yapacaktır. yatırım yapacaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında mevduat getirisinin üzerinde bir getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem sözleşmeleri dahil edilebilir ve opsiyon piyasalarında korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. Fon portföyüne Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, borsa dışı repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224321
BIST
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15:117.763
En Düşük
|Değişim
|: -1,90%
|| -150,75
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:1128,9934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0088
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:1131,2269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0127
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:111.858,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,86
|Açılış
|: 1.858,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:09
|AVTUR
|8,80
|4.634.701
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|SKYMD
|10,24
|1.735.731
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|6.002.328
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|328.426.010
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|EGEEN
|12.482,50
|894.769.773
|% -9,05
|
|KRGYO
|45,98
|62.701.032
|% -8,77
|
|LIDER
|56,80
|217.588.156
|% -8,61
|
|THYAO
|248,70
|4.383.820.234
|% -2,09
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|TCELL
|57,90
|1.865.753.867
|% -1,03
|
|AKBNK
|34,86
|1.807.540.847
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,14
|1.796.855.845
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,64
|1.304.945.926
|% -3,29
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.779.166.161
|% 0,25
|
|ISCTR
|22,14
|1.796.855.845
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,67
|372.142.393
|% -2,91
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9890
|28,9932
|% 0,03
|
|Euro
|31,2233
|31,2328
|% 0,06
|
|Sterlin
|36,3885
|36,5710
|% 0,35
|
|Frank
|32,8155
|33,0132
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7067
|7,7453
|% 0,03
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|924,88
|926,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,46
|953,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,53
|75,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,49
|1.996,71
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:23ICUGS
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 665 adet işlem
-
15:22OBASE
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 012 adet işlem
-
15:21XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 46, 546.00 milyon TL de
-
15:21EGEEN
Yüzde -9.05 oranında düşüşle 12, 482.50 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 611 adet işlem
-
15:20DOFER
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 658, 233 adet işlem