***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak Serbest Fon statüsündedir. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fonun yatırım stratejisi, BIST?te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda ve BIST?te işlem gören tüm türev ürünlerde piyasa yapıcılık algoritmaları ve yüksek hızlı işlem algoritmaları kullanılarak kar elde etmek üzerinedir. Bu süreçte fon, oluşan pozisyon risklerini uygun gördüğü yüksek korelasyonlu finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu ürünler yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünleri olabilir. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237909BIST