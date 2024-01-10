***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriHisse Senetlerinin sunduğu yüksek getiri fırsatlarından yararlanmak ve karşılaştırma ölçütüne eşdeğer veya daha fazla sermaye ve temettü kazancı elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ayrıca, Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç BIAŞ?ta işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. İhraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları %80?lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238021BIST