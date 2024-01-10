***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, yatırım stratejisi olarak Tebliğ'de belirtilen Değişken Fon türündedir. Değişken Fonlar, portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ'de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeye fonlarıdır. Fon portföyünün sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşur. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplma değerine oranı azami %20'dir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238043BIST