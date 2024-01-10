***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2024 16:48
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20?si ve fazlası olamaz. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238044
BIST
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18:057.874
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 137,90
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.897
18:0529,9690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0444
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
18:0532,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1304
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9146
En Düşük
32,6724
18:051.952,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.952,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|52,80
|365.209.399
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,84
|316.644.708
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,64
|63.559.281
|% 9,99
|
|BAYRK
|21,14
|48.292.177
|% 9,99
|
|MARKA
|47,18
|20.054.508
|% 9,98
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,75
|358.742.247
|% -9,24
|
|DAPGM
|26,02
|567.023.931
|% -7,67
|
|CEMAS
|4,78
|214.427.458
|% -6,64
|
|CVKMD
|369,50
|394.741.159
|% -6,10
|
|THYAO
|249,90
|11.467.212.507
|% 2,88
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|AKBNK
|40,74
|4.285.692.075
|% 2,26
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,25
|2.004.096.455
|% 1,48
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|HALKB
|13,22
|2.066.853.867
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9659
|29,9690
|% 0,15
|
|Euro
|32,8558
|32,8678
|% 0,40
|
|Sterlin
|38,0234
|38,2141
|% 0,31
|
|Frank
|35,0506
|35,2618
|% 0,23
|
|Riyal
|7,9675
|8,0074
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|917,54
|923,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,54
|990,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,31
|77,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,75
|2.026,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 646 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 882 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 91, 693.00 milyon TL de
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17:58KFEIN
Yüzde 9.94 oranında artışla 74.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 812 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 577 adet işlem
-
17:55YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 092 adet işlem