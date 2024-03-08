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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.03.2024 16:35
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mahmut Burak ÖZTUNÇ 01.08.2023 2023- ..... : Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Direktör, 2021-2023 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Yabancı Fonlar, 2011-2021 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Varlık Yönetimi 29 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256939


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Gümüş ONS 24,40 24,43 % 0,66  
Platin 913,38 915,04 % 0,66  
Paladyum 1.016,32 1.019,25 % 0,66  
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Altın Ons 2.185,79 2.186,15 % 0,66  
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