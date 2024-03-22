***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.03.2024 11:06
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. Fon?un yatırım stratejisi sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda temel analiz yöntemlerine göre ucuz olan ya da olacağı düşünülen yurtiçi ve yurtdışı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261381
BIST
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11:489.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 45,61
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4832,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 32,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4834,7409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1351
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:482.232,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -10,27
|Açılış
|: 2.232,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:46
|MEKAG
|66,55
|91.996.152
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.036.638
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|198.029.512
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.400.852
|% 9,98
|
|MARBL
|18,97
|86.135.812
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.171.922
|% -9,99
|
|EUYO
|17,80
|13.035.693
|% -7,82
|
|LOGO
|82,00
|139.033.096
|% -7,19
|
|MAKIM
|54,30
|28.148.016
|% -7,18
|
|CUSAN
|24,50
|37.761.585
|% -6,77
|
|THYAO
|289,75
|4.590.119.823
|% 1,49
|
|YKBNK
|26,44
|2.457.027.067
|% 1,77
|
|ISCTR
|11,19
|2.347.313.046
|% 0,36
|
|VESTL
|87,90
|2.022.489.374
|% 2,45
|
|AKBNK
|45,64
|1.645.664.108
|% 1,33
|
|ISCTR
|11,19
|2.347.313.046
|% 0,36
|
|YKBNK
|26,44
|2.457.027.067
|% 1,77
|
|ZOREN
|5,45
|416.033.261
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,00
|1.033.902.818
|% 3,79
|
|PETKM
|23,46
|1.040.672.170
|% 2,36
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0624
|32,0727
|% 0,15
|
|Euro
|34,7226
|34,7413
|% -0,39
|
|Sterlin
|40,7544
|40,9587
|% -1,38
|
|Frank
|35,9124
|36,0924
|% -1,27
|
|Riyal
|8,6333
|8,6766
|% -0,83
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,59
|% 0,66
|
|Platin
|905,53
|906,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,02
|1.004,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,56
|85,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,78
|2.166,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01EGEEN
Yüzde 7.25 oranında artışla 15, 980.00 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 723 adet işlem
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, TUPRS
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SASA, PETKM
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 42 artarak (% 0.61 ) 8, 109
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, VRGYO, MARBL, IZINV, MEGMT, DOFER, KIMMR, JANTS, DESPC, ODINE