***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 16:13
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,083
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,99
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,99
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
290819,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 82
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,8
- Kurucu (%)
% 91,03
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 8,97
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,084
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,154
d) Diğer Giderler (%)
% 2,678
Açıklamalar
TCB Fon ilgili dönem toplam gideri 354.656,78 TL Ortalama Fon toplam Değeri 35.606.818,30 TL dikkate alınarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857057
BIST
17:29118.991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -347,61
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.980
17:296,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:297,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:29400,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,75
|Açılış
|: 400,72
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.707.354
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.148.645
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|22.742.545
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.166.041
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,45
|20.386.539
|% -8,65
|
|MARTI
|1,38
|31.104.673
|% -8,00
|
|FENER
|12,91
|96.797.856
|% -6,31
|
|EKGYO
|2,28
|2.226.174.238
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.693.528.553
|% 2,51
|
|SISE
|6,46
|1.557.483.674
|% -0,46
|
|GARAN
|8,15
|1.355.193.894
|% -2,04
|
|PETKM
|4,35
|1.239.930.170
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,28
|2.226.174.238
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.693.528.553
|% 2,51
|
|PETKM
|4,35
|1.239.930.170
|% -1,58
|
|IHLGM
|1,88
|470.051.671
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.557.483.674
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6171
|8,6603
|% 0,45
|
|Frank
|7,2894
|7,3333
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|20,83
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|14,60
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,73
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,04
|
Seans Raporu
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