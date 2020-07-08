***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 16:17
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,805
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1201479,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,262
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2
- Kurucu (%)
% 55,047
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 44,953
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 36,24
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,086
d) Diğer Giderler (%)
% 2,064
Açıklamalar
TCD Fon ilgili dönem toplam gideri 3.724.131,19 TL Ortalama Fon toplam Değeri 218.840.957,21 TL dikkate alınarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857059
BIST
17:36118.585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -753,51
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:366,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:367,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0547
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7917
En Düşük
7,7149
17:36400,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,72
|Açılış
|: 400,69
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.779.186
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.679.225
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.122.961
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.167.995
|% -9,92
|
|SONME
|8,38
|20.667.300
|% -9,41
|
|MARTI
|1,36
|32.705.639
|% -9,33
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|OSTIM
|3,09
|47.003.479
|% -6,65
|
|EKGYO
|2,26
|2.307.436.732
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,25
|1.800.551.233
|% 1,88
|
|SISE
|6,44
|1.585.648.276
|% -0,77
|
|GARAN
|8,13
|1.396.951.196
|% -2,28
|
|PETKM
|4,33
|1.282.364.885
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,26
|2.307.436.732
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,25
|1.800.551.233
|% 1,88
|
|PETKM
|4,33
|1.282.364.885
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,87
|484.883.751
|% -0,53
|
|SISE
|6,44
|1.585.648.276
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6147
|8,6579
|% 0,42
|
|Frank
|7,2890
|7,3329
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,28
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|28,40
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,20
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|14,30
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,71
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|
Seans Raporu
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17:51SANEL
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17:47XU100
Endeks 118, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 26, 318.00 milyon TL de