***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 16:19
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,805
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
146762,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 54,675
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,25
- Kurucu (%)
% 62,51
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 37,49
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2.489
c) Saklama Ücreti (%)
% 5.845
d) Diğer Giderler (%)
% 4,1935
Açıklamalar
TPF Fon ilgili dönem toplam gideri 268.422,12 TL Ortalama Fon toplam Değeri 37.721.409,12 TL dikkate alınarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857073
BIST
17:39118.772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -566,96
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:396,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:397,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:39400,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,50
|Açılış
|: 400,47
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.779.186
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.679.225
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.122.961
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.167.995
|% -9,92
|
|SONME
|8,38
|20.667.300
|% -9,41
|
|MARTI
|1,36
|32.705.639
|% -9,33
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|OSTIM
|3,09
|47.003.479
|% -6,65
|
|EKGYO
|2,26
|2.307.436.732
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,25
|1.800.551.233
|% 1,88
|
|SISE
|6,44
|1.585.648.276
|% -0,77
|
|GARAN
|8,13
|1.396.951.196
|% -2,28
|
|PETKM
|4,33
|1.282.364.885
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,26
|2.307.436.732
|% 0,89
|
|PETKM
|4,33
|1.282.364.885
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,87
|484.883.751
|% -0,53
|
|SISE
|6,44
|1.585.648.276
|% -0,77
|
|TRKCM
|4,36
|915.112.040
|% 3,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6179
|8,6612
|% 0,46
|
|Frank
|7,2899
|7,3338
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,35
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|32,60
|
|Tam
|2.671
|2.685
|33,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,40
|
|Çeyrek
|649
|657
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1004, 36 kaybederek (% -0.74 ) 134, 754
-
17:52XU100
Endeks 118, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 26, 755.00 milyon TL de
-
17:51SANEL
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 048, 383 adet işlem
-
17:50ULAS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 905 adet işlem
-
17:49ETYAT
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 054, 235 adet işlem