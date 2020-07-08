***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 16:20
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,805
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,74
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,74
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1830410,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 67,278
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2,92
- Kurucu (%)
% 79,88
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 20,12
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,989
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,749
d) Diğer Giderler (%)
% 1,034
Açıklamalar
TKF Fon ilgili dönem toplam gideri 2.720.639,12 TL Ortalama Fon toplam Değeri 157.386.123,80 TL dikkate alınarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857083
BIST
17:40118.700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -639,01
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:406,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:407,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0477
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:40400,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,37
|Açılış
|: 400,34
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.796.409
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.741.512
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.122.961
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.167.995
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.770.896
|% -9,62
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|MARTI
|1,37
|33.332.920
|% -8,67
|
|OZGYO
|2,47
|81.177.371
|% -8,52
|
|EKGYO
|2,26
|2.340.797.390
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,24
|1.817.548.594
|% 1,57
|
|SISE
|6,43
|1.593.455.358
|% -0,92
|
|GARAN
|8,14
|1.424.657.308
|% -2,16
|
|PETKM
|4,31
|1.294.846.513
|% -2,49
|
|EKGYO
|2,26
|2.340.797.390
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,24
|1.817.548.594
|% 1,57
|
|PETKM
|4,31
|1.294.846.513
|% -2,49
|
|IHLGM
|1,85
|492.354.723
|% -1,60
|
|SISE
|6,43
|1.593.455.358
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6181
|8,6613
|% 0,46
|
|Frank
|7,2892
|7,3331
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|20,83
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|14,60
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,73
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,04
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