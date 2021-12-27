***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanTACİRLER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYeni UnvanTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi23/11/2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2021 tarih 12233903-305.01.01-13328 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz "Tacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"nun unvanı "Tacirler Portföy Para Piyasası Fonu" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986344BIST