***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
27.12.2021 14:04
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
TACİRLER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Yeni Unvan
TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
23/11/2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2021 tarih 12233903-305.01.01-13328 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz "Tacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"nun unvanı "Tacirler Portföy Para Piyasası Fonu" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986344
BIST
17:081.915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 23,97
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:0811,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 0,3973
|Açılış
|: 11,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:0812,9018
En Yüksek
|Değişim
|: 3,72%
|| 0,4623
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:08658,12
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 19,79
|Açılış
|: 658,12
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:08
|ISKPL
|5,39
|103.435.710
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.963.987
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|ECZYT
|55,10
|153.167.487
|% 9,98
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|64.493.013
|% -9,90
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,75
|1.984.836.805
|% 0,26
|
|THYAO
|21,20
|1.856.246.038
|% 0,38
|
|EREGL
|29,10
|1.730.033.869
|% 2,54
|
|SASA
|51,10
|1.631.068.766
|% 7,35
|
|KRDMD
|9,52
|1.414.891.734
|% 0,95
|
|YKBNK
|3,69
|1.197.489.357
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,26
|593.669.540
|% 1,80
|
|GARAN
|11,75
|1.984.836.805
|% 0,26
|
|KRDMD
|9,52
|1.414.891.734
|% 0,95
|
|ODAS
|1,37
|147.912.132
|% 0,00
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3337
|11,3887
|% 3,61
|
|Euro
|12,8367
|12,9018
|% 3,72
|
|Sterlin
|15,1453
|15,2212
|% 3,04
|
|Frank
|12,2589
|12,3328
|% 2,93
|
|Riyal
|3,0039
|3,0189
|% 2,93
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|3,96
|
|Altın Gr.
|658
|658
|19,79
|
|Cumhuriyet
|4.440
|4.507
|-15,00
|
|Tam
|4.417
|4.534
|-18,95
|
|Yarım
|2.135
|2.193
|-9,17
|
|Çeyrek
|1.071
|1.097
|-4,58
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,33
|8,34
|0,21
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|0,62
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, ARCLK, DOHOL
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 82 artarak (% 1.29 ) 1, 707
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, ECZYT, BRSAN, QNBFL, ISKPL, SMART, PRKAB, NIBAS, BAGFS, HURGZ
-
17:23
QNBFL, BRSAN, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
ORMA, UZERB, SAYAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında