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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

29.06.2022 00:28
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Özel Fon
Yeni Unvan
Tacirler Portföy Rigel Serbest Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
27/06/2022
Açıklamalar

Fon Ünvan Değişikliği
     
    Eski
    Yeni

    Fon Unvanı
    Tacirler Portföy  İstatistiksel Arbitraj Serbest Özel Fon
    Tacirler Portföy  Rigel Serbest Özel Fon

  
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039860


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 10,34 93.295.154 % 10,00  
MAKIM 18,82 7.625.977 % 9,99  
RODRG 22,30 8.829.319 % 9,96  
DOKTA 34,90 11.690.561 % 9,75  
BALAT 14,20 1.015.272 % 9,65  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,6243 16,6881 % 0,04  
Euro 17,5217 17,5605 % 0,04  
Sterlin 20,2676 20,3693 % 0,02  
Frank 17,3623 17,4669 % 0,07  
Riyal 4,4244 4,4466 % -0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.822 1,83  
Altın Gr. 976 976 -0,16  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.498 6.627 -10,00  
Yarım 3.185 3.241 -5,00  
Çeyrek 1.596 1.620 -2,00  
Gümüş.Ons 20,86 20,90 0,02  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 0,00  
B. Petrol 113 113 -0,62  
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