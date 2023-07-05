***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
05.07.2023 22:22
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Yeni Unvan
Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
05/07/2023
Açıklamalar
Yatırım stratejisinde yapılan değişiklik kapsamında Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacak olup, bu kapsamda Fon unvanına "(TL)" ibaresi eklenmiştir.
Eski Fon Unvanı
Yeni Fon Unvanı
Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166075
BIST
'
18:056.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 102,86
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
18:0526,0667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1054
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
18:0528,3534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0451
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
18:051.607,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.607,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|223,30
|732.916.609
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.923.516
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|164.138.214
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|133.797.991
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|79.456.421
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|41.256.354
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.452,90
|734.639.308
|% -5,35
|
|INGRM
|540,10
|11.239.528
|% -4,84
|
|BRMEN
|2,29
|931.740
|% -3,38
|
|VKING
|34,66
|14.737.986
|% -3,35
|
|THYAO
|216,50
|15.189.535.923
|% 4,04
|
|KOZAL
|27,08
|4.317.273.073
|% 0,00
|
|TCELL
|39,44
|4.273.190.596
|% 5,40
|
|ASELS
|59,50
|4.134.914.982
|% -0,08
|
|KCHOL
|109,20
|4.023.789.345
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,83
|2.349.546.948
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,26
|3.755.197.535
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,86
|601.461.474
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,25
|2.777.851.359
|% -0,97
|
|VKGYO
|3,16
|607.745.365
|% 3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0496
|26,0634
|% 0,39
|
|Euro
|28,2660
|28,3897
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,0210
|33,1866
|% 0,21
|
|Frank
|28,8975
|29,0716
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9311
|6,9658
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-8,37
|
|Altın Gr.
|1.607
|1.607
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.181
|5.324
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.598
|2.662
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,40
|0,18
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem