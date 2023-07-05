***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanTacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest FonYeni UnvanTacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi05/07/2023AçıklamalarYatırım stratejisinde yapılan değişiklik kapsamında Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacak olup, bu kapsamda Fon unvanına "(TL)" ibaresi eklenmiştir.Eski Fon UnvanıYeni Fon UnvanıTacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest FonTacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166075BIST