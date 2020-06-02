***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2020 12:44
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Tacirler Portföy Kartopu Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848455
BIST
12:56108.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.133,23
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:566,7795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0305
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7636
12:567,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:56378,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,99
|Açılış
|: 378,94
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|7.141.913
|% 9,94
|
|RTALB
|21,02
|56.210.889
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.786.880
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RAYSG
|5,68
|6.882.043
|% -6,58
|
|ULUUN
|8,43
|22.063.212
|% -5,07
|
|ASELS
|32,88
|732.245.741
|% 3,07
|
|EKGYO
|1,69
|519.752.143
|% 4,97
|
|GARAN
|8,07
|505.749.437
|% 0,88
|
|THYAO
|12,69
|354.124.065
|% -0,55
|
|TUPRS
|90,60
|256.559.093
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,69
|519.752.143
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,30
|106.573.194
|% 2,36
|
|KRDMD
|2,59
|199.257.831
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,41
|175.229.600
|% 1,26
|
|MNDRS
|2,57
|170.343.964
|% 9,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4874
|8,5299
|% 0,10
|
|Frank
|7,0246
|7,0670
|% -0,46
|
|Riyal
|1,7988
|1,8079
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-1,16
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.493
|-15,60
|
|Tam
|2.527
|2.558
|-23,70
|
|Yarım
|1.233
|1.256
|-7,80
|
|Çeyrek
|617
|626
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,42
|39,42
|1,10
|