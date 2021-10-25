***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.10.2021 17:04
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/11/2021 tarih ve 12233903- 12088 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy İstatistiksel Serbest Özel Fon izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" ile "XII. Fon Portföyünün Oluşturulması ve Katılma Paylarının Satışı" bölümünde 12.1. maddesi değiştirilmiştir.
Değişiklikler 04/11/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:
1- Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler listesine 05.07.2021 tarih 1206 sayılı yazı ile yeni katılımcılar eklenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972206
BIST
17:531.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.495
En Düşük
1.471
17:539,5854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0172
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5639
17:5311,1375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0549
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1133
17:53556,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,18
|Açılış
|: 556,74
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler17:51
|MERIT
|26,18
|24.308.703
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,10
|26.135.847
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|655.598.961
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.564.634
|% 9,93
|
|YUNSA
|12,22
|70.164.250
|% -8,46
|
|HLGYO
|2,58
|414.945.518
|% -8,19
|
|AGESA
|19,94
|9.790.266
|% -7,00
|
|RALYH
|5,41
|1.571.992
|% -6,40
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|GARAN
|9,09
|3.718.905.700
|% -0,33
|
|SASA
|29,32
|1.081.679.477
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,60
|1.080.110.694
|% 0,78
|
|THYAO
|14,26
|993.496.745
|% 0,85
|
|SISE
|8,58
|927.403.151
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,60
|1.080.110.694
|% 0,78
|
|GARAN
|9,09
|3.718.905.700
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,98
|404.808.938
|% 1,02
|
|HLGYO
|2,58
|414.945.518
|% -8,19
|
|AKBNK
|5,52
|814.312.874
|% 1,28
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5804
|9,5878
|% -0,15
|
|Euro
|11,1242
|11,1380
|% -0,49
|
|Sterlin
|13,1476
|13,2135
|% -0,15
|
|Frank
|10,3865
|10,4491
|% -0,54
|
|Riyal
|2,5472
|2,5600
|% -0,21
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|14,12
|
|Altın Gr.
|557
|557
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,52
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,05
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,97
|
Seans Raporu
17:51
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-
17:59JANTS
Yüzde 4.54 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 845, 824 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.56 oranında artışla 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 991 adet işlem
-
17:57DMSAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 028, 014 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 559 adet işlem
-
17:55DARDL
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 928, 491 adet işlem