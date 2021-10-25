***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/11/2021 tarih ve 12233903- 12088 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy İstatistiksel Serbest Özel Fon izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" ile "XII. Fon Portföyünün Oluşturulması ve Katılma Paylarının Satışı" bölümünde 12.1. maddesi değiştirilmiştir.Değişiklikler 04/11/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:1- Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler listesine 05.07.2021 tarih 1206 sayılı yazı ile yeni katılımcılar eklenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972206BIST