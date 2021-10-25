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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

25.10.2021 17:04



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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               Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan  20/11/2021  tarih ve 12233903- 12088 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy İstatistiksel Serbest Özel Fon izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" ile  "XII. Fon Portföyünün Oluşturulması ve Katılma Paylarının Satışı" bölümünde 12.1. maddesi  değiştirilmiştir.
 
            Değişiklikler 04/11/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
 
 
            İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:
           
1-     Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler listesine  05.07.2021 tarih  1206 sayılı yazı ile yeni katılımcılar eklenecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972206


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Altın Ons 1.806 1.807 14,12  
Altın Gr. 557 557 3,17  
Cumhuriyet 3.686 3.742 55,00  
Tam 3.667 3.759 54,60  
Yarım 1.772 1.818 26,41  
Çeyrek 889 909 13,21  
Gümüş.Ons 24,50 24,52 0,20  
Gümüş Gr. 7,55 7,56 0,05  
B. Petrol 85,61 85,61 0,97  
Seans Raporu 17:51
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